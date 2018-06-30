Canlı yayında sordular! Yaşar Okuyan anıracak mı?

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak MHP'nin barajı geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.



Okuyan canlı yayınında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, “Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni” demişti.

MHP'nin barajı geçmesi sonrası gözler Yaşar Okuyan'a çevrilmiş ancak Okuyan durumu özür dileyerek geçirmeye çalışmıştı.



Yaşar Okuyan'ın ‘Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir.” sözleri Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programında da gündeme geldi.







EŞEK SESİ GELDİ STÜDYODAKiLER ŞAŞIRDI



Okuyan'ın o sözleri söylediği görüntüler ekrana geldikten sonra ekranda birdenbire eşek belirdi ve anırma sesleri duyuldu. Stüdyoda birden bire yükselen eşek anırma sesleri ise konukları güldürdü.





