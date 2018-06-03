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Fatih Erbakan yeni parti için tarih verdi

Milli Görüş’ün lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan Manisa’da katıldığı programda üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği Saadet Partisi yerine Milli Görüş’ün yeni partisinin Temmuz ayında kurulacağını ve 2019 Yerel Seçimlerine katılacağını ifade etti.

Siyaset / 03 Haziran 2018 Pazar 00:04
Fatih Erbakan yeni parti için tarih verdi
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Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Yunusemre Belediyesi bahçesinde verilen iftara Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Erbakan belediye bahçesine girişinde gençler tarafından meşaleler eşliğinde ‘Mücahid Erbakan' sloganlarıyla karşılandı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan isim vermeden Milli Görüş'ü temsil eden Saadet Partisi'ni eleştirerek, “Erbakan Hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilebilmesi için, aslına özüne uygun bir şekilde temsil edilebilmesi için gereken resmi adımları biran evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan Hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip, yüz aklığıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. Milletimize ve bütün insanlığa aynen Erbakan Hocamızın bizlere öğrettiği gibi adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlayabilmek için aynen Erbakan Hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple diyoruz ki; Milli görüş camiasını ve milletimizi ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan, milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti artık gelmiştir” dedi.




PARTİNİN KURULUŞU İÇİN TARİH VERDİ

Kutlu kervanın yeniden yola revan olma vakti geldiğinin altını çizen Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yeniden Erbakan, yeniden Milli Görüş kervanı ne zaman ve nasıl yola çıkacak? Yıllardır beklediğimiz partimize, siyasi çalışmalarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu da son birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi; şuandaki planımıza göre seçimler sonrasında temmuz ayı içinde abdestimizi tazelemeyi planlıyoruz. Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz.”

Fatih Erbakan'ın konuşması sık sık ‘Mücahid Erbakan' sloganlarıyla kesildi.
Kaynak : İHA

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