'CHP'liler Muharrem İnce'ye 'oy vermeyelim diyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Esnaflar ile Sahur'da Buluşuyoruz' programına katıldı.



Bakan Eroğlu sahur programına katılan gençlerle yakından ilgilenerek masaları teker teker dolaştı. Genç esnaflarla birlikte sahur yapan Bakan Eroğlu, daha sonra ekonomik ve sosyal alanlarda talepleri dinledi.



“Muharrem İnce CHP'den daha düşük oy alacak”



Program sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin 'Yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunun düştüğü ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de bunu meydanlarda dile getirmesi ile ilgili neler söyleyeceksiniz' sorusuna şöyle cevaben İnce'nin CHP'den daha düşük oy alacağını vurguladı. Eroğlu, 'Hiç alakası yok. Anketleri biliyorsun. Her anket yönlendirmek için yapılıyor. Sandığın sonucuna bakmak lazım. Bizim bütün seçimleri gümbür gümbür kazandık. Muharrem İnce kendisine baksın. Acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar. Çünkü diyorlar ki; Ona oy verirsek o zaman Genel Başkanımız riske girer diye düşünüyorlar. Muharrem İnce kendisini düşünsün” diye konuştu.



“24 Haziran'da güzel bir havamız olacak”



Bir gazetecinin de '24 Haziran günü hava durumu nasıl olacak' sorusuna Bakan Eroğlu, 'Hava durumunu bir hafta sonra söylerim. Havalar güzel inşallah. Muhteşem, berrak, açık ve gerçekten çok güzel bir havamız olacak' dedi.



Kaynak : İHA