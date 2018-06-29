İYİ Partili Aslan: AK Parti'ye destek verebiliriz

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Meclis'e girme hakkı kazanamayan Mehmet Aslan KRT TV yayınına katıldı.



Aslan burada Meclis'te AK Parti'ye destek verebilecekleri konular olabileceğini belirtti. İttifakın yanlış anlaşıldığını, CHP'nin yanında olmalarının oy kaybettirdiğini söyledi.



Mehmet Aslan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



'Seçimin galibi eşittir yüzde 51 alan diyorsanız ben buna katılırım. Yiğidi öldür hakkını ver. Bu seçimin tek kazananı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüzde 50+1 alması gereken insan, asla alamaz denilen insan çıktı aldı. AKP dahil kaybetmiştir. Milletvekili sayısı, oy oranı düşmüştür. AKP de kaybedenler kulübündedir. İYİ Parti ise Türkiye siyasetinin yeni bir kazanımıdır. Bu bir gerçektir ister kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Meclis'te bugüne kadar hiç olmayan bir parti var. Sadece kanun çıkarma yetkisinde AK Parti'nin bir avuç vekile ihtiyacı var. Devletin bekası için bir kanun ise, MHP'ye ihtiyacı yok ki İYİ Parti de çıkartır verir o vekili.'



'İYİ Parti her şeye 'istemezük' diyen bir parti değil zaten. Millet için iyi olan ne varsa, doğru olan ne varsa onu savunacak. AK Parti doğru bir şeyi savunuyor ise İYİ Parti çıkacak AK Parti'ye destek olacak. İYİ Parti'nin handikapı ise maalesef ittifak yüzünden Saadet Partisi ile İYİ Parti sanki CHP ile koalisyon yapmışcasına CHP'nin yanında bir partiyi gören ona oy vermeyen çok önemli bir kesimi partiden uzaklaştırdı. Geri dönecek o kesim. Çünkü İYİ Parti'nin CHP ile hiçbir alakası olmadığını İYİ Parti net bir şekilde dün itibarı ile gösterdi. Ben sahada en çalışkan insanlardan biriydim. Ne kadar çarşı, pazar, hastane, okul içi varsa eleştiriler 'CHP ile ne işiniz var?' oldu. 'Gerçekten verecektim CHP ile ne işiniz var? dediler. Anlamak mümkün değil. Realite bu. CHP'li olmayan CHP'ye oy vermiyor. Bu CHP'nin sorunu. Biz CHP'li değiliz. İYİ Parti MHP'nin içinden doğmuş, yüzde 90'ı ülkücü bir parti.'



MEHMET ASLAN KİMDİR?



Mehmet Aslan 29 Nisan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslan'ın babası 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan, annesi Arzu Aslan'dır. Mehmet Aslan birçok dizide ve filmde boy göstermiştir. Mehmet Aslan dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra, babası Fahrettin Aslan'dan kalan şirketi de yönetiyor. Aslan'a miras kalan şirket turizm, gayrimenkul ve maden sektöründe faaliyet gösteriyor. Aslan siyasete MHP çatısı altında başlamıştır. Aslan 2014 yılında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Aslan, bu görev sırasında uyuşturucu ile mücadele konusunda birçok sosyal projede yer almış, paneller, seminerler düzenlemiştir. Aslan daha sonra 7 Haziran seçimlerinde MHP'nin İstanbul 3. Bölge 6. sıra milletvekili adayı oldu. Aslan Meclis'e giremedi.



Aslan ile MHP'nin yolu MHP'deki kurultay tartışmaları sırasında ayrıldı. Muhalifler Koray Aydın, Meral Akşener, Ümit Özdağ ile birlikte hareket eden Mehmet Aslan, bu isimlerle birlikte İYİ Parti'yi kurdu. Aslan 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı gösterildi. Aslan yine Meclis'e girmeye hak kazanamadı.

