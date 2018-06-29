'Çılgın Berberden' Mardin manzaralı tıraş

Adana'da uçurum kenarında gençleri, Seyhan Nehri'nde gondolda damadı ve havada yamaç paraşütü ile birlikte atladığı müşterisini tıraş ederek, çevresindekiler tarafından “çılgın berber” lakabı takılan Ahmet Ocak, bu kez müşterilerini Mardin manzarasında yerel türküler eşliğinde tıraş etti. Ocak, kentin tarihi sokaklarında kurduğu berber kürsüsünde, yerel müzisyenlerin söylediği türküler eşliğinde müşterilerine eşsiz bir tıraş keyfi yaşattı.



Aslen Mardinli olduğunu anlatan Ocak, “Kendi memleketimde sanatı ve tarihi birleştirmek istedim. İnsanları Mardin'in farklı tarihi sokaklarında binaların olduğu yerlerde tıraş etmek istedim. Mardin kalesi önünde, Mardin Ovası ve Ulu Cami bölgesinde müzisyenlerin 3 dilde söylediği türküler eşliğinde vatandaşları tıraş ettim. Mardin halkının güzel tepkisi oldu, çok beğendiler. Mardin'in tarihi eski olduğu için farklı projelerim de olacak. Yakında bu projelerimi hayata geçireceğim” dedi.



“Burada tıraş olmak heyecan verici”



Mardin manzarası önünde tıraş olan Adanalı Şehmus Aras, “Ahmet bana tıraş teklifinde bulundu. Mardin manzarası karşısında tıraş olmak heyecan verdi. Mardin gezilecek ve görülecek bir yer olduğunu keşfettim” diye konuştu.



Tarihi kentin manzarası karşısında tıraş olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Metin Göksoy ise “Ben tarihi kentin Mezopotamya karşısında tıraş oldum. Halkın sevgisi ve hoşgörüsü ile olumlu tepkiler olduk. Daha önce de böyle bir projede yer aldım. Uçurumun kıyısında tıraş oldum. Tekrar Ahmet beyin projesinde yer almak mutluluk verdi. Mardin farklı kültürleri ve tarihi ile bir hoşgörü kentidir. Bu kentte ilk defa geldim” ifadelerinde bulundu. Kaynak : İHA