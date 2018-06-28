'Siber Güvenlik Kümelenmesi' tanıtıldı

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 'Savunmanın konusunun sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerekiyor.' dedi.



Demir, Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) gerçekleştirilen 'Siber Güvenlik Kümelenmesi' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, siber güvenliğin kurumun görevleri arasında olduğunu bildirdi.



Savunmanın konusunun sadece TSK'nin araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerektiğini belirten Demir, sağlık, ulaşım, enerji, haberleşme ve eğitim gibi alanlarda da ülkenin güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı.



Demir, 'Bugün savaşın olmadığını düşündüğümüz ortamlarda da başka çeşit savaşlar var. İnsanların haberleşme özelinin bulunması veya şirketlerin, emniyet birimlerimizin ve devletimizin hassas bilgilerinin korunması aslında savunma kavramının içini dolduruyor. Madem öyle, bize atfedilen görevlerin arasında olan siber güvenliğe geniş spektrumla bakmalıyız.' diye konuştu.



Savunma sanayisinin geliştirilmesi ve koordinasyonu konusunda kendilerine 'bu alanda birlikler kurma' gibi görevlerin de verildiğini anımsatan Demir, siber alanının boş bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti.



Demir, emniyet güçlerinin çeşitli projelerini yapmak durumunda olduklarına değinerek, 'Bu alandaki ürünlerde dışa bağımlılık söz konusu.' ifadesini kullandı.



Çözüm olarak mümkün olduğunca geniş tabanlı ve katılımlı bir kümelenme oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:



'Kümelenmede, çözümlerin geliştirildiği, geliştirme alanlarının ortak belirleneceği, bir taraftan bilgini artırılması, insan kaynağının yetiştirilmesi, insan kaynağından oluşan şirketlerin ayakta kalmaları, desteklenmeleri, yerli ürünlerin öncelikle kullanılır hale gelmesi gibi bir dizi konuya hep beraber el atmamız gerekiyor. Burada donanım meselesi de unutulmamalı ve radarımızdan kaçmamalı diye düşünüyorum.'



Demir, yerli ve milli çözümlerin gerekliliğine işaret ederek, kullanıcıların ürüne yaklaşımında sertifikasyon konusunun da önemli olduğunu kaydetti.



'15 yılda kat edilen yolun daha fazlasını alabiliriz'



SSM Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de kümelenmenin faaliyetlerini ve yürütülecek projeleri anlattı. Özçelik, 'Müsteşarlığımız son 15 yılda kara, deniz, hava ve uzay alanlarında önemli yol kat etti. Siber güvenlik tarafında da yazılım ve donanım alanında dışa bağımlılığımız fazla ama genç bir ülkeyiz, sermayenin büyük bölümünün insan olduğu bu alanda son 15 yılda kat ettiğimiz yolun çok daha fazlasını alabiliriz.' değerlendirmesinde bulundu.



Siber güvenliğin sadece savunma sanayisini ilgilendiren bir alan olmadığını, bu yüzden tüm paydaşları bir araya getirdiklerini belirten Özçelik, 'Ekosistemin iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması konusunda, Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleri söz konusu. Bu fonların etkin bir şekilde aktarılması bizim için önemli bir yer teşkil ediyor.' dedi.



Konuşmaların ardından, Demir ile kümelenmeye dahil olan özel sektör firma temsilcileri hatıra fotoğrafı çektirdi.



Siber Güvenlik Kümelenmesi



Siber Güvenlik Kümelenmesi, SSM'nin desteğiyle geçen yıl ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla oluşturuldu. SSTEK AŞ tarafından yürütülen projenin vizyonu, siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli ve milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak olarak belirlendi. Bu kapsamda, Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısının artırılması, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimlerinin desteklenmesi, siber güvenlik ekosisteminin standartlarının geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin markalaşması, firmaların daha hızlı şekilde ortak pazara girebilmeleri, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, ihracat miktarlarını artırmaları hedefleniyor.



Siber Güvenlik Kümelenmesinde ASELSAN, HAVELSAN, STM, Türksat, Turkcell, Türk Telekom'un da aralarında olduğu çok sayıda kurum ve kuruluş faaliyette bulunuyor. Kaynak : AA