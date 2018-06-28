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Savcı Sayan'dan HDP'li vekillere çağrı

Savcı Sayan HDP milletvekillerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Siyaset / 28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
Savcı Sayan'dan HDP'li vekillere çağrı

Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan HDP milletvekillerine ülkeye daha iyi hizmet etme konusunda bir çağrıda bulundu.

AK PARTİ VE MHP'YE KATILIN

Sayan, HDP'li vekillere 'HDP'den ayrılıp AK Parti ve MHP'ye katılarak bu ülke için daha iyi hizmet edebilirsiniz' dedi.

24 Haziran seçimlerinde HDP güçlü olduğu Güneydoğu’daki birçok ilde düşüş yaşamış MHP oylarının bölgede artması sürpriz olmuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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