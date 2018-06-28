Savcı Sayan'dan HDP'li vekillere çağrı

Eski CHP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter'dan HDP milletvekillerine ülkeye daha iyi hizmet etme konusunda bir çağrıda bulundu.



AK PARTİ VE MHP'YE KATILIN



Sayan, HDP'li vekillere 'HDP'den ayrılıp AK Parti ve MHP'ye katılarak bu ülke için daha iyi hizmet edebilirsiniz' dedi.



24 Haziran seçimlerinde HDP güçlü olduğu Güneydoğu’daki birçok ilde düşüş yaşamış MHP oylarının bölgede artması sürpriz olmuştu.





Hazır MHP bölgede oylarını artırmışken,

HDP'nin oylarında düşme yaşanmışken

HDP'den seçilip, Bayrak,Millet,Vatan,Devlet endişesi olmayan mv.leri

HDP'den ayrılıp yeni bir grupla MHP,Akparti ile birlikte bu Ülke için büyük hizmetler yapabilirler.

Bu durumda Ülke ve bölge rahatlar — Savcı Sayan (@SavciSayan) 28 Haziran 2018