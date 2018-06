Kayıp Eylül ile ilgili son dakika açıklaması!

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin, 'Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor.' dedi. Vali Topaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ilişkin soru üzerine Topaca, 'Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor.' yanıtını verdi. Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.



22 HAZİRAN'DA KAYBOLDU



Kayıp Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara, kızından haber beklediğini belirterek, 'Şu an hiçbir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum' dedi.



Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.



BAKANLIK AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ AİLENİN BİLGİSİ YOK



İçişleri Bakanlığı'nın dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasının ardından ailenin bekleyişi sürüyor. Baba İbrahim Yağlıkara, kendisini yalnız bırakmayan köylülerle birlikte çocuğundan iyi bir haber beklediğini söyledi. Baba İbrahim Yağlıkara, 'Hayırlı bir haber bekliyorum. İnşallah bu işi çözecekler. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum' dedi.



Ailesinin bitkin bir durumda olduğunu kaydeden baba Yağlıkara, 'İçimiz yandı. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, evladımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Biz de bitkin durumdayız. Bütün Türkiye yanıyor' ifadelerini kullandı.



JANDARMA ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR



Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, 'Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok' ifadesini vermesi üzerine, ailenin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K., gözaltına alınıp önceki gün tutuklandı. Bu doğrultuda Uğur K.'nin evinin bahçesinde emniyet ve AFAD ekipleri, köpeklerle arama yaptı. Ancak yapılan çalışmada henüz bir sonuç elde edilmedi. İbrahim Yağlıkara, komşusu Uğur K.'nin tutuklanması ile ilgili olarak, 'Zaten çocuğum onun evinin kapısında kayboldu' diye açıklama yaptı.



SAÇ TELİ VE KAN LEKELERİ EYLÜL'E AİT



Eylülü'n kaybolmasının ardından köye sevk edilen özel ekipler, küçük kızın son görüldüğü yerden yola çıkarak komşuları Uğur K.'nin otomobilinde inceleme yaptı. Otomobilde bulunan bir saç teli ile aracın yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi'nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül'e ait olduğu belirlendi. Kriminal laboratuvar sonuçlarıyla Uğur K., tutuklu bulunduğu cezaevinde tekrar sorguya alındı. Uğur K.'nın annesi N.K.'nin de gözaltındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi. Gün içerisinde AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi.