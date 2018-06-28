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İş insanı Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncel / 28 Haziran 2018 Perşembe 20:04
İş insanı Şarık Tara hayatını kaybetti

88 yaşındaki iş adamı Tara'nın saat 19.25'te çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

ŞARIK TARA KİMDİR?

İnşaat yüksek mühendisi olan 1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding fahri başkanıydı. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı idi. 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye’nin en zengin 6. ismi olmuştur.

ÜsküpYüksek İstişare KonseyiMilyar Dolar


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