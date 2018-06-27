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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlendiği hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Güncel / 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:49
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler yok edildi.

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