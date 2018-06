LGS sonuçları açıklandı (26 Haziran 2018)

2 Haziran'da uygulanan lise sınavı sonuçları açıklandı.



Liselere geçiş sınavı ortaokul son sınıfta okuyan öğrencilere yönelik 2 Haziran'da düzenlenmişti.



Haziran'ın son haftası özel okullar için Temmuz'da ise devlet liseleri için tercih dönemi başlayacak.



90 soruluk LGS iki oturumda yapıldı.



Sınavın sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Ardından da önce aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı özel okullar için kayıt dönemi olacak. Özel liselerin kayıtlarını tamamlamalarından sonra da sınavla öğrenci alacak devlet liseleri için tercih dönemi başlayacak.



Okulların kontenjanı dolduğunda ise okul başarı puanı esas alınacak.



PUAN HESAPLANIRKEN OKUL NOTLARININ ETKİSİ OLMAYACAK



LGS puanları hesaplanırken okul notlarının bir etkisi olmayacak. LGS puanı sadece öğrencilerin sınavdaki performanslarına göre hesaplanacak. LGS'den tek puan türü çıkacak.



Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.



Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.



Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.



Hatalı soru y da sorular çıkarsa bunlar değerlendirme dışı kalacak. Geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak, puanlama yapılacak.



Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Bu puanda en küçüğü 100, en büyüğü 500 puan dağılımına dönüştürülür.



ÖZEL LİSELER 500 ÜZERİNDEN PUANLARINI HESAPLAYACAK



MEB'in LGS puanlarını açıklamasının ardından özel liseler kendi taban puanlarını açıklayacak. LGS puanları 500 tam puan üzerinden ilan edileceği için özel liselerin de puanları 500 puan üzerinden açıklanacak.



Sonuçlar açıklandıktan sonra özel liseler de kendi puanlarını açıklayacak. Önce özel okullarda kayıtlar yapılacak. Yaklaşık 2 haftalık bir süreç olacak.