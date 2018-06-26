USD (Alış - Satış) : 4,67 - 4,68 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye devredecek ancak...

Sevilay Yılman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Muharrem İnce'ye devretmeye kararlı olduğunu ancak bazı isimlerin koltuğunu kaybetmemek için buna engel olmaya çalıştığını iddia etti.

Siyaset / 26 Haziran 2018 Salı 11:09
Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye devredecek ancak...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman CHP'ye yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ENGEL OLUYORLAR

Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Muharrem İnce'ye devretmeye kararlı olduğunu fakat çevresindeki bazı isimlerin koltuklarını kaybetmemek için buna engel olduğunu ileri sürdü.

İNCE'NİN YAKALADIĞI RÜZGAR DURDURULAMAZ

Kılıçdaroğlu'nu istifa etmemesi konusunda ikna etmeye çalışan Tuncay Özkan'ın çabasının beyhude olduğunu söyleyen Yılman 'Çünkü Kılıçdaroğlu yarın değilse, öbür gün, öbür gün değilse sonraki gün illaki kurultayı toplayacak! O da biliyor ki muharrem İnce'nin yakaladığı rüzgar durdurulamaz artık' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sevilay YükselirKemal KılıçdaroğluMuharrem İnceHabertürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı