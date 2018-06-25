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Portakal'dan yeni inciler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı bazılarının çok zoruna gitti.

Televizyon / 25 Haziran 2018 Pazartesi 10:07
Portakal'dan yeni inciler

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden galip çıkması en çok Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal'ı rahatsız etti.

Seçimlerden önce tüm gücüyle Erdoğan'a karşı duran Portakal sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Gazetecilikten çok siyaset yapan Portakal 'Yeni umutlara ulaşabilmek için habercilik anlamında mücadeleye devam' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaFatih PortakalRecep Tayyip Erdoğan


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