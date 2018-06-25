Portakal'dan yeni inciler

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden galip çıkması en çok Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal'ı rahatsız etti.



Seçimlerden önce tüm gücüyle Erdoğan'a karşı duran Portakal sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



"MÜCADELEYE DEVAM"



Gazetecilikten çok siyaset yapan Portakal 'Yeni umutlara ulaşabilmek için habercilik anlamında mücadeleye devam' dedi.



Günaydın, yeni gün yeni umutlar demek. Yeni umutlara ulaşabilmek için habercilik anlamında mücadeleye devam. Eleştirel gazeteciliği seviyorum aynı yoldan gideceğim. Mevcut durumda yine zor olmayacak mı? Olacak, ama zora alışık iseniz sıkıntı olmuyor — fatih portakal (@fatihportakal) 25 Haziran 2018