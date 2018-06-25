Küçükkaya gazetecilik refleksiyle açıkladı

Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programı sunucusu Ömür Varol, Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'nın Muharrem İnce'den gelen ' Adam kazandı ' mesajını canlı yayında paylaşmasını gazetecilik refleksi olarak niteledi.



Kendisinin de bir gazeteci olduğunu söyleyen Ömür Varol 'İnsanlar tek kelime bile olsa Muharrem İnce'den bir açıklama bekliyor ve böyle bir mesaj gelmiş İsmail Küçükkaya'da onu orada söylüyor bu artık gazetecilik refleksi' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel