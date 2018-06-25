CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu.



Gündoğdu, Beyağaç ilçe yönetimi olarak istifa ettiklerini belirterek, toplam 12 kişiden oluşan ilçe yönetiminden 10 kişiyle birlikte görevi bıraktıklarını söyledi.



'Birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi gerekiyor' diyen Gündoğdu, şöyle devam etti:



'Beyağaç'ta CHP'nin 280 oyu, İyi Parti'ye gitti. Beyağaç ilçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmamız durumunda istifa edeceğimi belirtmiştim. Başarısız olduk. Denizli genelinde 30 bin oy kaybı var. Birileri bunun sorumluluğu almalı.



Türkiye genelinde yüzde 3 oy kaybı var. Birileri bunun hesabını vermeli. Ankara'dan başlayıp, Denizli'ye, Türkiye yansıyan bir düşüş var. Başarısızlık varsa, başarısız olanların yerini başarılı olacak kişilere bırakması gerekiyor.'