Adil Gür: Erdoğan yüzde 53.5 ile ilk turda seçiliyor

1 Kasım seçiminde sonuçların en yakın tahmin eden Adil Gür, 24 Haziran seçimleri için yaptığı son anketi sandıkların açılmasına bir saat kala açıkladı. Gür'ün anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçimleri kazanırken, AK Parti'nin oy oranı da yüzde 45.5, Cumhur İttifakı'nın oy oranı 54.2, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 34.4 olarak çıktı. HDP ise yüzde 11.3 ile barajı aşıyor.



İnternethaber'in aktardığına göre, Gür'ün anket şirketinin araştırması 21-22 Haziran 2018 günlerinde Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 46 il, 252 mahalle-köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 2.528'i kadın, toplam 5.054 kişiyle evlerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirildi.



'İNCE DİYENLER YÜZDE 29.1'



Adil Gür: Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek



Yüzde 1.6 artı ve eksi hata payı ile açıklanan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 53.5 olarak çıktı. Muharrem İnce diyenler, yüzde 29.1, Meral Akşener diyenler yüzde 8.1, Selahattin Demirtaş diyenler ise yüzde 8.8'de kaldı. Temel Karamollaoğlu için yüzde 0.3 oy çıkarken, Doğu Perinçek diyenler yüzde 0.2 oldu.



'Milletvekili Seçiminde Kime Oy Vereceksiniz?' sorusuna ankete katılanların yüzde 45.4'ü AK Parti cevabını verirken, yüzde 25.5'i CHP, yüzde 11.3'ü HDP, yüzde 8.3'ü İYİ Parti, yüzde 0.6'sı Saadet Partisi dedi.



Adil Gür'ün anket sonuçlarına göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54.2 olurken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.4.