USD (Alış - Satış) : 4,71 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Adil Gür: Erdoğan yüzde 53.5 ile ilk turda seçiliyor

Araştırma kuruluşu A&G'nin sahibi Adil Gür, sandıkların kapanmasına az bir süre kala yaptığı son anketi açıkladı. Gür'ün anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.5 ile ilk turda seçilirken; Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54.2, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.4.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 17:58
Adil Gür: Erdoğan yüzde 53.5 ile ilk turda seçiliyor

1 Kasım seçiminde sonuçların en yakın tahmin eden Adil Gür, 24 Haziran seçimleri için yaptığı son anketi sandıkların açılmasına bir saat kala açıkladı. Gür'ün anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçimleri kazanırken, AK Parti'nin oy oranı da yüzde 45.5, Cumhur İttifakı'nın oy oranı 54.2, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 34.4 olarak çıktı. HDP ise yüzde 11.3 ile barajı aşıyor.

İnternethaber'in aktardığına göre, Gür'ün anket şirketinin araştırması 21-22 Haziran 2018 günlerinde Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 46 il, 252 mahalle-köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 2.528'i kadın, toplam 5.054 kişiyle evlerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirildi.

'İNCE DİYENLER YÜZDE 29.1'

Adil Gür: Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek

Yüzde 1.6 artı ve eksi hata payı ile açıklanan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 53.5 olarak çıktı. Muharrem İnce diyenler, yüzde 29.1, Meral Akşener diyenler yüzde 8.1, Selahattin Demirtaş diyenler ise yüzde 8.8'de kaldı. Temel Karamollaoğlu için yüzde 0.3 oy çıkarken, Doğu Perinçek diyenler yüzde 0.2 oldu.

'Milletvekili Seçiminde Kime Oy Vereceksiniz?' sorusuna ankete katılanların yüzde 45.4'ü AK Parti cevabını verirken, yüzde 25.5'i CHP, yüzde 11.3'ü HDP, yüzde 8.3'ü İYİ Parti, yüzde 0.6'sı Saadet Partisi dedi.

Adil Gür'ün anket sonuçlarına göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54.2 olurken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.4.

Fatih Portakal'ı TT yapan seçim açıklaması: İlk kez oluyor! Fatih Portakal'ı TT yapan seçim açıklaması: İlk kez oluyor! İnce'nin köyünde Erdoğan farklı kazandı! İnce'nin köyünde Erdoğan farklı kazandı! Adil Gür: Erdoğan yüzde 53.5 ile ilk turda seçiliyor Adil Gür: Erdoğan yüzde 53.5 ile ilk turda seçiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama Muharrem İnce, CHP'li seçmeni uyardı Muharrem İnce, CHP'li seçmeni uyardı Şanlıurfa Valiliği'nden Suruç açıklaması Şanlıurfa Valiliği'nden Suruç açıklaması Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu Oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama Oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama YSK'dan Suruç açıklaması YSK'dan Suruç açıklaması CHP sandıkları açtı CHP sandıkları açtı Muharrem İnce'den gazeteciye fırça Muharrem İnce'den gazeteciye fırça Oyumuzu nasıl kullanacağız? Oyumuzu nasıl kullanacağız?

Selahattin DemirtaşTemel KaramollaoğluDoğu PerinçekCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı