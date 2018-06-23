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Seçimde provokatif eylem hazırlığında PKK'lı teröristler yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, yarınki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu belirlenen 11 terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 23 Haziran 2018 Cumartesi 12:09
Seçimde provokatif eylem hazırlığında PKK'lı teröristler yakalandı

Başkentte düzenlenen operasyonda, yarınki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyetTerörle Mücadeleİstihbarat


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