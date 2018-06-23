Büyük ikramiye talihlisine şok

Polis, olaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi yakalarken, çalınan paranın 373 bin 150 lirası ele geçildi.



Mlli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin 4 sahibinden biri olan Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak, hırsızların kurbanı oldu. Eski eşine otomobil almak için 29 Mayıs'ta kendisine ait lüks otomobilinin bagajına 700 bin lira koyan Murat Tokmak, galeriye gitti. DHA'nın haberine göre, 130 bin liraya eski eşine otomobil alan Murat Tokmak, geri kalan 570 bin lirayı otomobilinin bagajına koyarak Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki evine döndü. Lüks harcama yaptığı için Murat Tokmak'ı takip ettiği belirlenen 5 kişi, park halindeki otomobilin zorlayarak açtıkları bagajından parayı çaldı.









Paranın çalındığını fark eden Tokmak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. İnceleme başlatan polis, şüphelendikleri S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ile Ç.E. (19) adlı kadını, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada çalınan paranın 373 bin 150 lirasını ele geçirdi.



Murat Tokmak'ın içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi.



Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, 'Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik.' dedikleri öğrenildi.





Paranın geri kalanını harcadıkları tespit edilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

