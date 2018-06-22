USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Kırklareli'nde lavanta hasadı başladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde lavanta tarlalarında ilk hasat başladı.

Ekonomi / 22 Haziran 2018 Cuma 12:03
Kırklareli'nde lavanta hasadı başladı

Lüleburgaz ilçesinin Emirali köyünde arıcılık, bakliyat ve tıbbi-aromatik bitkiler yetiştiriciliği yapan Serap Ayyıldız'a ait bin 200 metrekarelik angustifolia türü lavanta tarlasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ile teknik personelin katılımıyla hasat gerçekleştirildi.

Bu yıl ikinci kez lavanta ekilen tarladan yaklaşık 90 kilogram sapsız kuru çiçek verimi beklenirken, biçilen çiçeklerin gölgede kurutularak saplarından ayrılmasının ardından ilçedeki aktarlara pazarlanması planlanıyor.

Lavanta denemesinin İlçe Tarım Müdürlüğünce takip edilerek, karlılık ve pazarlama sıkıntısı yaşanmadığı takdirde, buğday ve ayçiçeğinden yeterli verim alınamayan arazilerin değerlendirilebilmesi amacıyla ilçe geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanması amaçlanıyor. Kaynak : İHA

TarımHayvancılık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı