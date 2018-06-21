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Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kazada, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandıYARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİ.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 14:20
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Harmancık yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık'ta bir cenazeye gitmek isteyen yolcuları taşıması için görevlendirilen 16 SVC 47 plakalı otobüs, bölgedeki bir maden ocağı yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaynak : AA

Bursa Büyükşehir BelediyesiMaden Ocağı


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