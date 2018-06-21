Türkiye tarih verdi! YPG'liler 4 Temmuz'da...

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Amerika nasıl verdiyse, silahları alacak. Silahı veren Amerika'dır. Silahları toplayacak olan da yine Amerika'dır. YPG'lilerle muhatap olmayacağız. 'Bize silahınızı verin' demeyeceğiz. Silahı veren de ben değilim. Benim silahım değil.' dedi.



Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı CNN Türk televizyonu canlı yayınında, Münbiç operasyonuna ilişkin, takvimin 4 Haziran - 4 Temmuz hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve 4 Temmuz'dan itibaren çekilmelerin başlaması olarak işlediğini belirtti.



Yol haritasına bakıldığında 10 günlük ön hazırlık ve daha sonra hazırlık olduğunu aktaran Çavuşoğlu, atılan adımların bulunduğunu, 4 Temmuz'dan sonra da tamamen uygulanacağını kaydetti.



Bir ay içinde uygulamanın başlayacağını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



'4 Haziran'dan sonra. Bir ay ne zaman, 4 Temmuz. Şu ana kadar yol haritası tam anlamıyla uygulanıyor, hiçbir aksaklık yok. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de uygulanması konusunda bir tereddütümüz yok. Bu ortak bir yol haritamız. Artık birlikte karar verdiğimiz, onayladığımız yol haritasını da uygulamayacaksak, o zaman birbirimize ne zaman güveneceğiz, nasıl güveneceğiz, tamamen güven ortamı zedelenir. Zaten bu adımların sebeplerinden bir tanesi de Türkiye ile ABD arasında kaybolan, onlardan kaynaklanan kaybolan bu güvenin tekrardan tesis edilmesi. Çünkü güven kaybolduğu zaman diğer konularda da adım atamazsınız. İki ülke ilişkilerini sürdürürken birbirine güvenmiyorsa, o zaman nasıl adım atacaksınız. Nasıl güveneceksiniz, nasıl uygulayacaksınız. Dolayısıyla yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok. tamamen işliyor. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Bu bir diplomatik zaferdir. Bazen dediğim gibi sahada önce adım atarız. Sonra masada bu attığımız adımı sonuna kadar da savunuruz ve sahada kazanımlarımızı kaybetmeyiz. Şimdi ise yine daha önce sahadaki kazanımlarımızla beraber masada elde ettiğimiz bir sonuçtur. Şimdi bu sonucu sahada uygulaması safhasındayız. Bu Suriye'nin geleceği için de önemli. Suriye'nin şu anda YPG'nin kontrol altında olduğu diğer bölgeler için de bir model olacaktır, bir örnek olacaktır. Bu yol haritası sadece Münbiç ile sınırlı değildir. İlk etapta Münbiç'ten başlayacaktır.'



Amerikalıların teröristlerden silahı alacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şu görüşlerini paylaştı:



'Amerika nasıl verdiyse, silahları alacak. Kaç YPG'li var. Bu konuda tam bir net rakam yok. Şimdi sahaya girdikten sonra biz o bilgileri daha net şekilde alacağız. Çünkü bugüne kadar verilen rakamlar çelişkiliydi. Ama silahı veren Amerika'dır. Silahları toplayacak olan da yine Amerika'dır. YPG'lilerle muhatap olmayacağız. 'Bize silahınızı verin' demeyeceğiz. Silahı veren de ben değilim. Benim silahım değil. Bizim yol haritamıza göre ABD Münbiç'ten çıkarken YPG'lilerin silahlarını elinden alacak. Biz buna nezaret edeceğiz. Biz bunu gözlemleyeceğiz. İşin içindeyiz. Ama doğrudan YPG ile muhatap biz değiliz. Bizim YPG ile karşı karşıya geldiğimiz zaman ne yapacağımız belli zaten.'



YPG ideolojisinde Arap bulunmayacağına değinen Çavuşoğlu, yani marksist, komünist, ateist, Arap olmayacağını belirtti.



'Kürt kardeşlerimiz inançlı, muhafazakardır'



Çavuşoğlu, YPG ideolojisinde Kürt sayısının da az olduğuna değinerek, şöyle devam etti:



'Suriye'de de Irak'ta da Türkiye'de de Kürt kardeşlerimize bakın inançlı, muhafazakardır. Herkese saygı duyan hoşgörülü, misafirseverdir. Ama YPG marksist, leninist, ateist, komünist bir ideolojiye sahip terör örgütüdür. Ha bunlara inanan da olabilir ama terörist olmasın. Herkesin inancına ideolojisine saygım var. Bu ideolojileri sahip siyasi partiler var. O siyasi partilerle de benim bir problemim yok. Benimsemem ayrı bir şey. Ama bunlar terörist. Dolayısıyla Arapların içinde bunların ideolojisinde olan yok. Ne var? zorla buraya monte edilen Araplar var. Özellikle Afrin'den sonra ayrılmak isteyen Arap aşiretlerin liderlerini bunlar katlettiler. Bunlar çok sayıda Arap lideri katlettiler. Çok sayıda diğer Kürtleri, siyasi parti kurmak isteyen Kürtlerin partilerini kapattılar, katlettiler. Bunlar tam bir teröristti. Kim yönetecek ve güvenlik güçlerinde kim olacak? Bu konuda ABD ile birlikte karar vereceğiz. Yani ABD'nin birine tek başına söz vermesi veya bizim birisine tek başımıza söz vermemiz söz konusu değildir. Birlikte karar vereceğiz. ABD'nin önerdiği kişilere biz bakacağız. Bunların terör bağlantısı var mı yok mu? PKK/YPG ile ilintisi var mı yok mu. Onların güdümünde mi, değil mi. Onların güdümünde olacaksa zaten fark etmez. Ha kendileri olmuş ha maşa kullanmışlar, İdlib'i veya diğer bölgeleri terör örgütlerinin kontrolüne bırakırsak, hiçbir yeri istikrara kavuşturamayız. Ki Münbiç'teki bu yol haritasının sebebi de Münbiç'i istikrara kavuşturmak ve göçmenleri mültecileri de oraya döndürmek. Dolayısıyla terörle bağlantılı veya YPG'nin kontrolünde olan kişilerin bu yönetimlerde veya güvenlik birimlerinde yer almasına biz müsaade etmeyiz. Aksi takdirde kendi içlerinde de çok ciddi çatışmalar olur.'





Kaynak : AA