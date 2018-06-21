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Öğrencilere yaz tatilinde ödenecek para belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Sosyal Çalışma Programı" ile her yaz 3 ay boyunca üniversiteli gençlere toplam 4 bin 800 lira ödenecek.

Ekonomi / 21 Haziran 2018 Perşembe 10:33
Öğrencilere yaz tatilinde ödenecek para belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş müjdesi için düğmeye basıldı. 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' kapsamında üniversiteli gençler yazın çalışma imkanına kavuşacak.

3 AYDA 4 BİN 800 LİRA ALACAKLAR

Gençler bulundukları şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak hem toplum yararına çalışmış olacak hem cep harçlığı biriktirecek hem de sigortası başlayacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında (bu yıl bin 603 lira 12 kuruş) ödeme yapılacak. 3 aylık program kapsamında çalışan genç, toplam 4 bin 809 lira 36 kuruş biriktirmiş olacak.

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Projeyle üniversitelerde okuyan 18-25 yaş arasındaki gençler, okudukları üniversitelerin bulunduğu illerde İŞKUR tarafından düzenlenen programlara katılacak. Yine gençlerin, bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dahil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. İŞKUR ilana çıkarak yapılacak işlerle ilgili gençlerin başvurusunu alacak.

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