USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı mı?

İnternerhaber yazarı Süleyman Özışık gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşımda bulundu.

Güncel / 21 Haziran 2018 Perşembe 16:45
Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı mı?

'MURAT KARAYILAN İLE CEMİL BAYIK'IN YAKALANDIĞI İDDİA EDİLİYOR'

Özışık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia ediliyor dedi.

'GEREKLİ AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI YAPACAK'

Özışık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konudaki soruya, 'Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yapacak' diye cevap verdiğini söyledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Murat KarayılanTerör ÖrgütüCemil BayıkSüleyman ÖzışıkMevlüt Çavuşoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı