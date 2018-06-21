Murat Karayılan ile Cemil Bayık yakalandı mı?

'MURAT KARAYILAN İLE CEMİL BAYIK'IN YAKALANDIĞI İDDİA EDİLİYOR'



Özışık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia ediliyor dedi.



'GEREKLİ AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI YAPACAK'



Özışık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konudaki soruya, 'Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yapacak' diye cevap verdiğini söyledi.



Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konudaki soruya, 'Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yapacak' diye cevap verdi. — Süleyman ÖZIŞIK (@slymnoz) 21 Haziran 2018