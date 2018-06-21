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Kayseri'de 235 kilogram eroin ele geçirildi

Kayseri polisi, bir yatak ve mobilya üretim fabrikasına yaptığı operasyonda Kayseri’de rekor olarak değerlendirilen 235 kilogram eroin ele geçirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın yönettiği operasyonda 1 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

3. Sayfa / 21 Haziran 2018 Perşembe 21:22
Kayseri'de 235 kilogram eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri OSB’de bulunan bir yatak ve mobilya üretimi yapılan fabrikada uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın yönettiği ve 30 polisin katıldığı operasyonda, fabrikaya baskın yapıldı. Yapılan baskında mobilyaların arasına zulalanan 235 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik arama köpeği ’Jack’in de arama yaptığı operasyonda, 1 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, kentte yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Kayseri polisinin ele geçirdiği 235 kilogram eroin rekor olarak değerlendirildi. Yakalanan eroine de el konuldu. Kaynak : İHA

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