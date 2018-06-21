USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

İdlib'de bombalı saldırı: 5 ölü, 35 yaralı

Suriye Kızılayının binasının bulunduğu caddede art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Dünya / 21 Haziran 2018 Perşembe 18:03
İdlib'de bombalı saldırı: 5 ölü, 35 yaralı

Suriye'nin İdlib ilinin batı girişinde Suriye Kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batısında bir motosiklet ve bir araca yerleştirilen bombaların peş peşe patlatıldığını söyledi.

Saldırıda biri Sivil Savunma görevlisi 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, en az 35 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamalar nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Kaynak : AA

Sivil SavunmaİdlibSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı