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Dinozorlar sanıldığı gibi dillerini dışarı çıkarmıyormuş

Dinozorların sanıldığı gibi dillerini dışarı çıkarmadığı keşfedildi.

Yaşam / 21 Haziran 2018 Perşembe 15:56
Dinozorlar sanıldığı gibi dillerini dışarı çıkarmıyormuş

Sonuçları 'PLOS ONE' dergisinde yayınlanan araştırmada, soyu tükenmiş bu hayvanların akrabaları olan modern kuşlar ve timsahlar ile dinozor fosillerinde, dilin altını destekleyen dil kemiği karşılaştırmalı incelendi.

Teksas Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisinden bilim adamları, araştırmada dinozorların düşünülenin aksine dillerini kertenkeleler gibi ağızlarından dışarı çıkarmadığı, dillerini muhtemelen timsahlara benzer şekilde ağız tabanına yerleştirdiği sonucuna vardı.

Keşif, dinozorların dil kemiklerinin timsahlarınki gibi kısa ve basit, aynı zamanda çok hareketli olmayan bir dille bağlantılı olduğunu gösterdi.

Araştırma ekibinden Profesör Julia Clarke, bulguların, dinozorları çeneleri arasından uzanan dilleriyle gösteren canlandırmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dil kemiği birçok hayvanda dil için çapa görevi görürken, kuşlarda bu kemikler gaga ucuna kadar uzanabiliyor.

Kaynak : AA

ProfesörBilim AdamlarıDinozorÇin


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