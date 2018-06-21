Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu

Yönetimine kadın eli değen Gaziantep'in bunu çok daha iyi bildiğini belirten Erdoğan, "Suriyeli kardeşleri, canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, ensardır Gaziantep." diye konuştu.



Türkiye'nin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla Suriyelilerin döneceğini biliyorum."



Erdoğan, "Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler." dedi.



"Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." diye konuştu.



'Gaziantep'e bilim merkezi yapacağız'



Erdoğan, "Gaziantep OSB'de 15 Temmuz'dan bu yana 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal siz nerede geziyorsunuz?" diye konuştu.



"CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız." diyen Erdoğan, "Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amanoslar için bünyesinde 19 kilometre uzunluğunda 4 tünelin, bir viyadüğün, 4 köprünün olduğu dev bir proje hazırlıyoruz." dedi.



Uluslararası bir fuar merkeziyle Gaziantep'in bölgesel ve küresel üretim gücününün destekleneceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız."





