Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tepelerine bineceğiz!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için düzenlediği mitinglerine Mardin'de devam etti.



'AFRİN BİTTİ, SIRADA KANDİL VAR'



Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratında bulundu. Cumhurbaşkanı ise 'Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz' şeklinde karşılık verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



'Mardin, 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Rabbim, bu şehrin kardeşliğini, huzurunu daim eylesin.'



'Biz Mardin'le gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Çukur terörü sırası Mardin'in 3 ilçesi büyük hasar gördü. Ama Mardinliler teröre boyun eğmedi. Mardin bölücü terör örgütünün şehrini, sokağını elinden almasına izin vermedi. Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet diliyorum.'



'Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz. Teröristler yıkım ekibi.'



'Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.'



KANDİL OPERASYONU



'Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz. Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik.'



MİLLET BAHÇESİ VE ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ



'Size bir müjde; '60 bin metrekarelik bir millet bahçesini Mardin'imize kazandırıyoruz.' Bölgenin en büyük gençlik merkezini Mardin'de inşa ettik. 24 saatsiz ücretsiz hizmeti gençlerimize sunduk. Gençlerimiz bu merkezlerde kendilerini geliştiriyor. İnşallah bu gençlik merkezlerinde geleceğin yöneticileri yetişecek. Bu merkezlerle gençlerimizi terör örgütünden koruyoruz. Mardin'e bir de şehir hastanesi yapacağız. '