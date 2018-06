Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milleti aşağılayan CHP zihniyeti...

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aksaraylı kardeşlerimizi çok özlemişiz. Aksaray da bizi özlemiş, meydan, yollar bunu söylüyor. Yine rekora koşan bir Aksaray görüyorum. Bu meydanda 24 Haziran'ı iple çeken bir Aksaray görüyorum. Size olan teşekkür borcumu ödemek istiyorum. 2002'den beri her seçimde olduğu gibi Aksaray hep bize sahip çıktı. Ülke ortalamasının üzerinde rekor oy oranıyla destek verdiniz. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. 24 Haziran'da ülkemizin istikbaline yön verecek tarihi bir seçim olacak. Sizlerden, 16 Nisan'da araladığınız olan kapıları ardına kadar açmanızı istiyoruz. Biz Aksaray'dan yine rekor, yine zirveye oynamasını bekliyoruz. 24 Haziran'da güçlü meclis için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Türkiye'yi irade, erdem ve cesaretle şahlandırıyor muyuz? Artık bu iş bitmiştir. Aksaray ve tüm Türkiye'de artık sandığın rengi belli olmuştur. 24 Haziran demokrasi şölenimiz şimdiden tüm milletimize, ülkemize hayırlı olsun. 40 yılı aşkındır siyasetin içindeyiz. Biz siyasete başladığımızdan bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada çok şey değişti. Uzun ince bir yolda gittik, Aşık Veysel misali. Artık ülkemizde evlatlarımız birbirine silah çekmiyor, kurşun sıkmıyor. Bir gece vakti ansızın kahvehanelere bomba atılmıyor. Çay, şeker, un gibi malzemeleri temin etmek için CHP yönetimindeki gibi kuyruklarda beklemek zorunda kalmıyor. Darbe olsun diye gençlerimizin ellerine birileri tarafından silah tutuşturulmuyor. Artık kaoslarla boğuşan bir Türkiye yok. Bu kötü manzaraların tamamını Allah'a şükür ülkemiz geride bıraktı. Özellikle merhum Özal ve rahmetli Erbakan gibi siyasetçilerini emeğiyle Türkiye toplumsal barış ve ekonomik kalkınma yolunda önemli yol mesafe etti. Türkiye'miz prangaları bu siyasetçilerimiz zamanında kırmaya başladı.



Türkiye yıllardır hasretini çektiği reformlara bizim dönemimizde kavuştu. Dünü bilmeden bugünü anlamak mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz dönemi anlamak, geçmişi görmekle mevcuttur. Son 16 senede Türkiye'nin ne kadar büyük bir destan yazdığını çok iyi görüyoruz. AK Parti olarak ekonomi, sağlık ve yatırımlar yanında en büyük hizmetimizin hak ve özgürlükler başlığında olduğuna inanıyorum. 2002'de temel halk ve özgürlükler kapsamında gerçekten enkaz aldık. Başörtüsü yüzünden gözyaşı döken kızlarımız vardı. Benim kızlarım bu ülkede okuyamadı. Mecbur yurt dışına gönderdim. Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu, üniversitesi bitirdi, aynı şekilde oğlum üniversiteyi bitirdi, öz vatanında garipsin, benim kızlarım kendi ülkelerinde üniversiteye gidemedi' dedi.



'Bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan diye milleti aşağılayan CHP zihniyeti bugün sizin oyunuzu almak için kırk takla atıyor'



CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aman yarabbim, yalan yanlış, ben böyle yapmam diye bir aday çıkarmışlar ortaya. Dürüst ol dürüst, sen ne kadar yalan söylersen söyle biz bunu yutmayız. İmam Hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Öbür taraftan da diyor ki, İmam Hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az. Yav sana ne, sana ne. Elhamdülillah, bu ülke bir İmam Hatip mezunu bir başbakanı, Cumhurbaşkanını da gördü. Bunun kararını kim veriyor, millet veriyor millet. Bunlar millete inanmıyorlar ki. Biz korkuya kapılmadık. Mazeret üretmedik, sorun çözmek yerine halının altına süpürmedik. Emanetin hakkın vermek için hemen çalışmaya başladık. Sayın İnce, özgürlük bu, lafla değil icraatla oluyor. Şimdi yeni bir dönem. Yeni dönemde sosyal yaşamdan, siyasi alana, eğitimden basın yayın hayatına kadar Türkiye tarihinde hiç tecrübe etmediği bir özgürlük ortamı yaşıyor. Kendilerini milletin üstünde görenler dışında Türkiye'den mustarip olan kimse yok. Bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan diye milleti aşağılayan CHP zihniyeti bugün sizin oyunuzu almak için kırk takla atıyor. Acemiler ya, İmam Hatip düşmanlığı tescilli olan CHP adayı, dedem beni de yazdırsaydı bugün ben de İmam Hatipli idim diyor. Geçenlerde çıkmış bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor dedi.



Bula bula israf olarak İmam Hatip okullarını bulmuş. Anlaşılan bunu birileri telefonla işletmiş. Gelen telefonlara itibar edeceğine milli eğitim bakanlığına sorsa doluluk oranının çok daha fazla olduğunu görür. Pensilvanya'ya sor, FETÖ söyler sana doğrusunu. Bunların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Türkiye'yi 28 Şubat'ın o kötü günlerine geri döndürmek. Siyasette hiçbir başarısı olmayan, milletten habersiz ülkenin gerçeklerinden habersiz her telefona inanan bu şahısla kaybedecek vaktimiz yok. Bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak kişinin tecrübeli olması gerek değil mi? Bu kardeşiniz kimsenin önünde eğilmedi. Bu kardeşiniz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğilir. Şu an verdikleri mücadele cumhurbaşkanlığı için değil, CHP genel başkanlığı için. Allah'ın izni ile 24 Haziran akşamı sandıktan çıkan sonuçla tüm Türkiye bu kifayetsizlere hak ettikleri dersi verecektir. Kendi partisinde dahi başarı sağlayamayan birinin ülke yönetimine aday olması komiktir. Biz bu çapsızlarla yarışmıyoruz. Kendi kendimizle yarışıyoruz biz. Miting meydanlarında bir yandan milletimize 16 yıllık karnemizi gösterirken, önümüzdeki 5 seneye de ne yapacaklarımızı söylüyoruz. Ne aldatan, ne de aldanan olacağız. Onlar bol bol yalan söylüyor. Şimdi daha büyük yatırımlar için yola koyuluyoruz. Yaparsa, yine AK Parti yapar diyoruz. Çok güçlü destek bekliyoruz sizlerden” şeklinde konuştu.



Mitingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla birlikte Rabia işareti yaparak, “Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.



