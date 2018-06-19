Gülerce'den İnce'ye salvolar

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce kendisini sürekli dindar biri olarak gösteren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye eleştirilerde bulundu.



CHP KURULTAYINDAN NEDEN VURGULAMADI?



'Muharrem İnce'nin camiye gittiğini sorgulamıyoruz' diyen Hüseyin Gülerce 'İnce dindarlık iddiasını CHP kurultayında değil de neden şimdi vurguluyor' dedi.



MEYHANEYE GİTTİĞİNİ DE SÖYLEMELİ



Gülerce, Muharrem İnce din istismarı yapmıyor dürüstlük gereği böyle konuşuyorsa meyhaneye de gittiğini söylemelidir ifadelerini kullandı.





Muharrem İnce'yi, 'neden camiye gittiği, bana 'hacı' derlerdi'' dediği içini sorgulayan yok.

Bu dindarlık iddiasını, CHP kurultayında değil de şimdi neden vurguladığını eleştiriyoruz.

Din istismarı yapmıyor,

dürüstlük gereği böyle konuşuyorsa

Meyhaneye de gittiğini söylemelidir. — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 18 Haziran 2018