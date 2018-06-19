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Gülerce'den İnce'ye salvolar

Hüseyin Gülerce: Muharrem İnce dürüstlük gereği konuşuyorsa meyhaneye gittiğini de söylemeli.

Siyaset / 19 Haziran 2018 Salı 14:03
Gülerce'den İnce'ye salvolar

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce kendisini sürekli dindar biri olarak gösteren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye eleştirilerde bulundu.  

CHP KURULTAYINDAN NEDEN VURGULAMADI?

'Muharrem İnce'nin camiye gittiğini sorgulamıyoruz' diyen Hüseyin Gülerce 'İnce dindarlık iddiasını CHP kurultayında değil de neden şimdi vurguluyor' dedi.

MEYHANEYE GİTTİĞİNİ DE SÖYLEMELİ
Gülerce, Muharrem İnce din istismarı yapmıyor dürüstlük gereği böyle konuşuyorsa meyhaneye de gittiğini söylemelidir ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hüseyin GülerceMuharrem İnceCumhurbaşkanı Adayı


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