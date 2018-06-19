Avustralya'dan Apple'a 6,5 milyon dolar ceza

Avustralya'da mahkeme, yetkili servis dışında tamir edilmiş iPhone ve iPad'leri tamir etmeyi kabul etmeyen Apple'a 6,5 milyon dolar ceza verdi.



BBC'de yer alan habere göre, mahkeme, Apple yetkili servisleri dışında bir servis tarafından tamir edilmiş iPhone ve iPad'leri tamir etmeyi kabul etmeyen Apple şirketini 6,5 milyon doları para cezası ödemeye mahkum etti.



Cihazlarını daha önce başka bir yerde tamir ettiren 275 Apple kullanıcısı, şikayette bulunmuştu.



Avustralya yasaları, şirketin 'yetkili servis dışında başka bir yerde işlem görmüş cihazları tamir etmeme' politikasına izin vermiyor.



Kaynak : AA