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Karadeniz bayramda beklediğini bulamadı

Son yılların gözde turistlik bölgesi olan Karadeniz Ramazan Bayramı’nda umduğunu bulamadı.

Ekonomi / 18 Haziran 2018 Pazartesi 11:06
Karadeniz bayramda beklediğini bulamadı

Yaz aylarında ve bayram tatillerinde yer bulmakta zorlanılan bölge bu bayramın beklentilerin çok altında kaldı. Özellikle yerli turistlerin uğrak yeri olan Karadeniz bu sefer tercih edilmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan KATİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, “Bu sene hem yerli turistte hem de yabancı turistte bir azalma hissediliyordu. Bunun ilk karşılığını da ne yazık ki Ramazan Bayramı'nda aldık. Tesislerimiz geçen senelerin çok altında bir talep gördü” dedi.

“Doluluklar yarı yarıya düştü”

Bunun nedenlerini yorumlayan Toktaş, “En önemli neden 3 günlük bayram tatilinin 2 gününün hafta sonuna gelmesi oldu. Yerli turistin çok büyük bir bölümü batı bölgelerinden geliyor. Tatilin bu sefer 3 günde kalması bu uzun yolculuğa çıkılmasını engelledi. Genel olarak turistler bulundukları yerlere yakın olan daha çok günü birlik yerleri tercih ettiler. Bu da bizim bölgeye olan talebin gerçekleşmemesine neden oldu. Otellerin 3 günlük bayram tatilinde doluluklarının yaklaşık yüzde 50 civarı olduğunu görüyoruz. Yani geçen bayramların yarı kadar talep görmüş olduk” diye konuştu.

Kurban Bayramı tahminlerini paylaşan Murat Toktaş, “Kurban Bayramı'nın daha uzun olması nedeniyle önümüzdeki bayramda daha fazla bir hareketlilik yaşayacağız” açıklamasıyla bulundu. Kaynak : İHA

Türkiye Otelciler FederasyonuKaradeniz


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