Bozdağ: Adil Öksüz'e dair Alman hükümetinin açıklama yapması lazım

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'tan katıldığı TV programında "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım." dedi.



'OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir'



Bozdağ, OHAL'in uzatılmayarak kaldırılabileceğini söyledi.



Bedelli askerlik



Bozdağ, bedelli askerlikle ilgili soruyu yanıtlarken de TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirleneceğini ve ona göre adım atılacağını bildirdi.