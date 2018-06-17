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Selahattin Demirtaş'tan skandal ifade!

HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Fransız gazeteye skandal bir ifade kullandı.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 11:13
Selahattin Demirtaş'tan skandal ifade!

Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Türkiye karşıtı haberleriyle tanıdığımız Fransız Le Monde gazetesine röportaj verdi.

"KÜRT BÖLGESİNİN BAŞKENTİ"
Yayımlanan röportajda, Demirtaş bölücü bir ifadeye yer verdi. Diyarbakır'dan bahseden Demirtaş, şehri Kürt bölgesinin başkenti olarak tanımladı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle: "1 yıl 8 ay önce bir gece vakti Türkiye’nin Kürt bölgesinin başkenti olan ve ailemin yaşadığı Diyarbakır’da tutuklanıp buraya getirildim. Ailemle ve arkadaşlarımla aramda yaklaşık 1700 km’lik bir mesafe var..."

"AVRUPA SİYASETİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"
Yazısında cezaevinde olmasını sürekli vurgulayarak Avrupalılara mağduriyet görüntüsü vermeye çalışan Demirtaş, "Cezaevinde kısıtlı koşullarda olsam da, Avrupa siyasetini yakından takip etmeye devam ediyorum. Ne yazık yarı-açık cezaevinde özgürlüğü için mücadele eden Türkiye vatandaşlarına yeterince destek olduklarını söylemek zor." dedi.

AvrupaLe MondeTürkiyeCumhurbaşkanı AdayıDiyarbakır


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