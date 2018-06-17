Merkel’i Türkiye modeli kurtaracak

Başbakan Angela Merkel’in mülteci polikası, Almanya'da koalisyon hükümetini ciddi bir krizin eşiğine getirdi.



Merkel’le Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında eskiye dayanan mülteci tartışmasının yeniden patlaması sonrasında, Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU’nun arasındaki ortaklığın kopma noktasına geldiği belirtildi.



Gelişmeler, Seehofer'in başka Avrupa ülkeleri üzerinden giriş yaparak, daha sonra Almanya’ya ulaşan mültecilerin sınırdan geri çevrilmesi planı konusunda yaşanan anlaşmazlıkla başladı.



"TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA MERKEL'İ KURTARACAK MI"

Bu krizin ardından “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşması Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hükümetini kurtaracak mı” sorusu Almanya'da gündem oldu.



DİĞER AVRUPA ÜLKELERİYLE BU KONUYU GÖRÜŞECEK

Bugün Alman Bild gazetesi, Merkel’in Yunanistan, İtalya ve Avusturya ile görüşme planlamaya çalıştığını yazdı.



TÜRKİYE MODELİNİ DENEYECEK

Reuters haber ajansı, “Türkiye ile AB arasında 2016’da imzalanan bir anlaşmanın benzerinin yapılması bekleniyor” yorumunu yaptı.

