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Sapanca'dan sonra bir hayvana şiddet haberi daha

Sapanca'daki yavru köpek dehşetinden sonra bir şiddet haberi daha geldi.

3. Sayfa / 16 Haziran 2018 Cumartesi 11:16
Sapanca'dan sonra bir hayvana şiddet haberi daha

Türkiye'nin konuştuğu yavru köpek vahşetinden acı haber gelmişti. Sapanca'da bacakları kesilmiş halde bulununan yavru köpek ilk ameliyatı ardından kurtarılamamıştı. 

Sapanca'dan sonra bir hayvana şiddet haberi daha geldi. Haberin adresi bu kez Aydın'ın Kuşadası ilçesi.
 
Yavandı Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülere göre sokak köpeklerinin hamile eşine saldırdığını iddia eden bir şahıs köpeklerin olduğu yerdeki mahalle sakinleri ile tartışıyor.Bu sırada bir başka şahıs ise elindeki av tüfeği ile sokak köpeklerine ateş açıyor. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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