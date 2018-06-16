Türkiye'nin konuştuğu yavru köpek vahşetinden acı haber gelmişti. Sapanca'da bacakları kesilmiş halde bulununan yavru köpek ilk ameliyatı ardından kurtarılamamıştı.



Sapanca'dan sonra bir hayvana şiddet haberi daha geldi. Haberin adresi bu kez Aydın'ın Kuşadası ilçesi.



Yavandı Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülere göre sokak köpeklerinin hamile eşine saldırdığını iddia eden bir şahıs köpeklerin olduğu yerdeki mahalle sakinleri ile tartışıyor.Bu sırada bir başka şahıs ise elindeki av tüfeği ile sokak köpeklerine ateş açıyor.





#HayvanaSiddetSuctur

Kuşadası Yavandı mahallesinde sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu söyleyen 69 yaşında ki maganda oğluyla sokak köpeklerine ateş açtı.

09 BM 456 plakalı araç sahibi gözleri az gören yaşlı köpeği yaraladı.Yaralanan sokak köpeği can havliyle kaçtı... pic.twitter.com/O3MTSBRFsR — Outlander (@Outlander_tr) 15 Haziran 2018