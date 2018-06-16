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Bahçeli'den yavru köpek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki köpek dehşetiyle ilgili açıklama geldi.

Güncel / 16 Haziran 2018 Cumartesi 10:46
Bahçeli'den yavru köpek açıklaması

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan köpek İstanbul'da tedaviye götürüldüğü veterinerde öldü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay siyasilerin de gündemine geldi.

Köpek vahşetiyle ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları yazdı:

4 ayağı kesilen köpek kurtarılamadı! Sapanca'daki köpek vahşetini kim yaptı? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KöpekDevlet Bahçeli


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