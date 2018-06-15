Suruç'taki saldırıyla ilgili 3 kişiye yakalama talimatı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili, 'Olayın büyüklüğü, vehameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 Cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik.' açıklamasında bulundu.



'3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var'



Doğan, 'Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var.' dedi.