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Suruç'taki saldırıyla ilgili 3 kişiye yakalama talimatı

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiği, 3 kişi hakkında da yakalama talimatı verildiği bildirildi.

Güncel / 15 Haziran 2018 Cuma 11:51
Suruç'taki saldırıyla ilgili 3 kişiye yakalama talimatı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili, 'Olayın büyüklüğü, vehameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 Cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik.' açıklamasında bulundu.

'3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var'

Doğan, 'Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var.' dedi.

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