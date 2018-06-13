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Türkiye teknolojik gelişmişlik seviyesinde 49’uncu oldu

Türkiye, teknolojik gelişmişlik açısından 82 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, 49’uncu olurken, inovasyon, Ar-Ge ve patent gibi konularda listeye giremediği görüldü.

Teknoloji / 13 Haziran 2018 Çarşamba 10:14
Türkiye teknolojik gelişmişlik seviyesinde 49’uncu oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin teknolojik gelişmişlik düzeylerine göre yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in The Economist dergisinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye teknolojik gelişmişlik sıralamasında 82 ülke arasından 49'uncu sırada yer aldı. Böylelikle, Türkiye'nin dijital altyapısının Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kaldığı görüldü.

Dijital alt yapı bakımından son sıralarda yer alan Türkiye'nin; Ar-Ge, inovasyon ve patent gibi konularda ise sıralamaya bile giremediği saptandı.

Dünyanın yüzde 50'si internete erişebiliyor

Ajans Press ve PRNet'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde teknoloji başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. Bu yıl içerisinde teknoloji başlığı altında 105 bin 129 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 82 bin 234 oldu. Rapor, 2017 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yarısının internete erişebildiği ortaya koydu. 2022 yılı öngörüleri ise bu oranın yüzde 75'e çıkabileceği yönünde oldu. Dünya üzerinde gelişmiş ülkeler internete daha fazla erişebilirken, Türkiye'nin internete erişim konusunda da 40-59 bandında yer aldığı görüldü.

Elde edilen listenin ilk 3'ünde yer alan ülkeler ise Avustralya, Singapur ve İsveç gibi gelişmiş ülkeler olurken, ilk üç içerisinde yer alan bu ülkelerin aynı puana sahip oldukları belirlendi. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Çin, Rusya, Arjantin, Güney Afrika ve Brezilya da Türkiye'nin önünde yer aldı. Ar-Ge çalışması açısından en fazla bütçe ayıran ülke ise yüzde 4,3 ile İsrail olarak belirlendi. İsrail'i yüzde 4,2 ile Güney Kore, yüzde 3,3 ile de Japonya ve İsveç takip etti. Patentte ise ABD ilk sıraya yerleşirken, ABD'yi Japonya, Almanya, Güney Kore ve Fransa izledi. Kaynak : İHA

Birleşik Arap EmirlikleriGüney KoreAvustralyaArjantinSuudi Arabistan


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