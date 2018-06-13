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Torpido atışıyla gemi batırıldı

TCG Yıldıray denizaltısı, eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kaldırılan bir gemiyi torpido atışıyla batırdı Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, denizaltının satıhtan suyun altına girişi, torpidonun denizaltıdan çıkışı, hedef geminin vurulması ve batışı yer aldı.

Güncel / 13 Haziran 2018 Çarşamba 15:10
Torpido atışıyla gemi batırıldı
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TCG Yıldıray denizaltısı, eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kaldırılan bir gemiyi torpido atışıyla batırdı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TCG Yıldıray denizaltısının eğitim çalışmaları kapsamında hedef olarak belirlenen ve kullanımdan kalkmış bir geminin torpido atışıyla batırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz'de yapılan eğitim atışına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Görüntülerde, TCG Yıldıray denizaltısının satıhtan suyun altına girişi, torpidonun denizaltıdan çıkışı, hedef geminin vurulması ve batışı yer aldı. Kaynak : AA

Karadeniz


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