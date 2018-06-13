Muharrem İnce'yi kim aradı?

Ahmet Kekeç, Kemal Kılıçdaoğlu'nun açıklamalarının arıdan Muharrem İnce'nin yalanının ortaya çıktığı yazarken, 'Fenasi mi aradı acaba' yazarak İnce'yi ti'ye aldı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde kendisini Amerikalıların aradığını, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in usulüne göre istenmediğini iddia etmişti.
İddiaların sorulduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'yi yalanlamış, kendilerine iletilen dosyalarda Gülen'in usulüne göre istendiğini söylemişti.
FENASİ Mİ ARADI?
Bu iki açıklamadan yola çıkan Star yazarı Ahmet Kekeç, Muharrem İnce'yi ti'ye alırken ' “Fenasi” mi aradı acaba?' diye yazdı.
Muharrem İnce'nin yalan söylediğini yazan Kekeç 'Bu durumda iki şey söylememiz gerekiyor: BİR- Birileri arayıp Muharrem İnce'yi işletti. Belki Fenasi aramıştır... Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bunu anlıyoruz... İKİ- Ortada gizemli bir Amerikalı yok. Muharrem İnce yalan söylüyor. Bence ikincisi... Muharrem İnce yalan söylüyor. İnandırıcı olabilmek için de, “yalanını” başka yalanlarla detaylandırıyor.' ifadelerini kullandı.
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Kaynak : Beyaz Gazete Özel