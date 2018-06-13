Muharrem İnce küplere bindi!

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce Ankara'yı karıştıran bir iddia ortaya attı.



HESABINI SORMAZSAM NEYİM!



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülerce, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun kendisini arkadan hançerlediğini iddia ederek 'Eldeki belgelere göre Amerika F. Gülen'i iade etmelidir'' diyerek beni neden yalanlıyor? Bunun hesabını sormazsam ben de neyim' diyerek Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdü.





Ankara'yı karıştıran iddia.

CHP kulislerinden sızan bilgilere göre M. İnce küplere binmiş:

''Kılıçdaroğlu beni son düzlükte arkadan hançerliyor.

''Eldeki belgelere göre Amerika F. Gülen'i iade etmelidir'' diyerek beni neden yalanlıyor?

''Bunun hesabını sormazsam ben de neyim?'' — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 12 Haziran 2018