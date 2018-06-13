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Erdoğan'dan Jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e bir mesaj gönderdi.

Siyaset / 13 Haziran 2018 Çarşamba 14:11
Erdoğan'dan Jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Arif Çetin'e gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin en köklü, en deneyimli kurumlarından biri olan, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, kamu düzeninin korunmasında iyi eğitimli personeli, donamı ve disipliniyle etkin rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığımız, kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandırmaktadır. Jandarmamız, mülki, idari ve askeri görevlerini yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirirken, ülkemizin güvenliği, asayişi ve huzuru için halkımızla iç içe çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.”


Kaynak : İHA

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