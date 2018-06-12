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Sapık komşu dehşeti kamerada!

Sultangazi’de önceki gün 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E.’yi evde yalnız olduğu esnada kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Çocuğu “eski komşuyuz” diyerek pencereden uzattığı eliyle yakalamaya çalışan sapık, kapıyı zorlayarak teşhircilik yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 12 Haziran 2018 Salı 10:32
Sapık komşu dehşeti kamerada!
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'den 1 sene önce taşınan çocuğa eski komşusu musallat oldu. Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde önceki gün meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E. evde yalnız olduğu esnada kapıya dayandı.

Evlerinin kapısına dayanan sapık komşu Ramazan Yurt, 12 yaşındaki H.E'nin evde yalnız olduğunu fark etti. Sapık Yurt, çocuktan kapıyı açmasını istedi. Ancak büyük korku yaşayan H.E. kapıyı açmayınca, sapık önce kapıyı ardından penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı.

Hem teşhircilik yapmaya, hem de bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan sapık, çocuğu “eski komşuyuz” bahanesiyle kandırmaya çalıştı. Bir yandan çocuğu ikna etmeye çalışan sapık, bir yandan da küçük çocuğa cinsel organını gösterdi.



Dehşet anları kamerada

Olay, H.E'nin cep telefonundaki görüntüleri annesine izletmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen anne H.E.'nin kaydettiği görüntüler karşısında şok oldu. Evden dışarı çıkan anne sapık komşu Ramazan Yurt'un halen oturdukları sokakta olduğunu gördü ve yanına gitti. Anneyi gören sapık komşu olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aile polis giderek şikayetçi oldu. Polisin sapık komşunun yakalanması için çalışması sürüyor. 
Kaynak : İHA

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