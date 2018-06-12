Liseli arkadaşlar ölüme beraber gitti

Zonguldak’ta panelvan aracın çarptığı motosiklette hayatını kaybeden iki arkadaşın son anları ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı liseyi birlikte okuyan gençlerin, fotoğrafta bile birlikte poz verdiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Kozlu Sahil yolu üzeri Polisevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sadi Y. idaresindeki panelvan araç, önünde seyreden 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosikletin üzerindeki Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu (18) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Çiller ve BEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Kerem Keloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.