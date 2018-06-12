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Liseli arkadaşlar ölüme beraber gitti

Zonguldak’ta panelvan aracın çarptığı motosiklette hayatını kaybeden iki arkadaşın son anları ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı liseyi birlikte okuyan gençlerin, fotoğrafta bile birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 12 Haziran 2018 Salı 10:36
Liseli arkadaşlar ölüme beraber gitti
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Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Kozlu Sahil yolu üzeri Polisevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sadi Y. idaresindeki panelvan araç, önünde seyreden 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletin üzerindeki Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu (18) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Çiller ve BEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Kerem Keloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Son anları ve kaza anı güvenlik kamerasında

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki gencin motosiklet ile birlikte seyir ettiği görülüyor. Sahil yolunda bir süre ilerleyen ikili ardından yolun sağına yanaşarak duraklıyor. Bu sırada arkadan gelen beton mikserinden önce yola çıkmaya çalışan ikili, kamyonun solundan gelen panelvan aracın çarpması sonucu bulundukları motosiklet ile yere düşerek kazadan ağır yaralandı.

Liseyi birlikte okudular, fotoğrafta bile yan yana poz verdiler

Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi'nden bu yıl mezun oldukları öğrenilen Emre Çiller ve Kerem Keloğlu'nun, okul fotoğraflarında bile birlikte yan yana poz verdikleri ortaya çıktı.

Kerem Keloğlu'nun ise askerlik sınavına hazırlandığı ortaya çıktı.
Kaynak : İHA

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