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Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Güncel / 12 Haziran 2018 Salı 10:27
Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedefleri TSK tarafından vuruldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır."

AnayasaKandilOrgeneral


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