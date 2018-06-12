Kandil ve Sincar'a hava harekatı

Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedefleri TSK tarafından vuruldu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır."