'Geleceğin Sanatçılarını Belirleme' sınavı

KKTC uyruklu öğrenci adaylarının seviye belirleme sınavı 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülte (GSTF) binasında gerçekleştirilecektir.



Sınav TC ve yabancı uyruklular için 6 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10:00 'da yine fakülte binasında yapılacaktır. Ayrıca KKTC uyruklu öğrenci adayları 6 Eylül 2018 tarihindeki sınava da katılabilecekler.



Kayıt için barajı geçmek yeterli



Türkiye'den kayıt yaptıracak adayların, 2018-ÖSYS sonuçlarına göre puan türlerinin herhangi birinden barajı (150 puan ve üzeri) geçmiş olmaları gerekmektedir. KKTC vatandaşı adayların ise, öğrenci işlerine doğrudan ön kayıt yaptırdıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi GSTF'nin yapacağı seviye belirleme sınavına girmeleri yeterli olacaktır.



Seviye belirleme sınavına girmek isteyen adaylar 19 Haziran 2018 Salı günü mesai bitimine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ön kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte. Türkiye ve yurt dışından kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerine başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular için YDÜ temsilciliklerine (http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/) adresinden ulaşılabilir.



Mezunların Hemen Her Sektörde Çok Geniş İstihdam Alanları Bulunmakta



Yakın Doğu Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü'ne alınacak öğrenciler, tanıtım ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında sanat danışmanı veya grafik tasarımcı olarak; illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çoklu ortam, masaüstü yayıncılık, yeni medya alanlarında çalışılabilmektedir. Her türlü görsel bildirim ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan sanatsal yönü güçlü, çözüm yeteneği gelişmiş grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.



Plastik Sanatlar Bölümü'ne alınacak öğrenciler, Resim, Heykel, Seramik alanlarında serbest sanatçı olabilmekte; özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte; öğretmenlik sertifikası alanlar, resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedirler.



Doç. Dr. Erdal Aygenç;”Sürekli Kendini Yenileyen, Geliştiren Programlarımıza Geleceğin Sanatçı, Tasarımcı veya Akademisyenlerini Bekliyoruz”



GSTF dekan vekili Doç.Dr. Erdal Aygenç; “alanlarında yetkin ve deneyimli öğretim elemanları ile yürüttüğümüz lisans ve lisansüstü programlarımızla 2006 yılından bugüne değin önemli mesafeler aldık. Geçen öğretim döneminde dokuzuncu mezunlarımızı kültür, sanat ve tasarım ortamına kazandırdık. Sürekli kendini yenileyen, geliştiren programlarımıza; Ada'mızın en köklü ve en deneyimli Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geleceğin sanatçı, tasarımcı veya akademisyenlerini bekliyoruz” dedi.



Kaynak : İHA