EGO otobüsleri bayramda ücretsiz olacak

EGO otobüsleri her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da Başkentlileri ücretsiz olarak taşımaya devam edecek. Ankaralılar, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince; (15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar) Ankarakart'larını kullanmadan EGO otobüsleriyle; kabristan, akraba, eş, dost ve arkadaş ziyaretlerini ücretsiz ulaşımla gerçekleştirecekler. Başkentliler, “EGO Cepte” uygulamasıyla da otobüslerin durağa hangi saatte, hangi dakikada geleceğini, cep telefonlarına indirdikleri uygulamadan, internet ortamından ya da ALO 153 Mavi Masa'yı arayarak öğrenebilecekler. Bayram süresince talep ve şikâyetler için 7/24 saat açık olacak “ALO 153 Mavi Masa” da vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan Bayramı'nda, Büyükşehir Zabıta, Ankara İtfaiyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü “Kanal Arıza” ekipleri ise 24 saat boyunca nöbet tutacak. Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin kent içi ulaşımlarının dışında, Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıkları içinde vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ve huzur içinde ziyaret edebilmeleri için 14 Haziran Perşembe Arife gününden itibaren bayram boyunca ring seferleri düzenleyecek. EGO Genel Müdürlüğü, Kabristan ziyaretlerinde Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarına gidecekler için Arife gününden itibaren 3 farklı noktadan ücretsiz otobüs kaldıracak. Arife günü; Çimşit Mezarlığı'na Sincan Lale Meydanı'ndan, Karşıyaka Mezarlığı'na Metro Hastane durağından, Ortaköy Mezarlığı'na ise Ulus'tan otobüsler kalkacak. Kabristan ziyaretlerinde Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda 4 araç, Çimşit Mezarlığı'nda 2 araç, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda da 1 araç olmak üzere EGO otobüsleri, mezarlıklar içinde sürekli ring yaparak, vatandaşları gidecekleri kabirlere kolaylıkla ulaştıracak.



Başkent'teki Kabristan ziyaretlerinde, “Mezarlık Bilgisayar Sistemi” (MEBİS) de vatandaşlara, aradığı mezarı bulmasında kolaylık sağlıyor. Mezarlık girişlerinde yerleştirilen kiosklar sayesinde ziyaretçiler, yakınlarının bulunduğu mezarı harita çıktısı alarak kolaylıkla buluyor. Başkent'teki kabristanlarda yakınları bulunan vatandaşlar, 'http://www.mebis.ankara.bel.tr' adresine girerek, gidecekleri mezar yeriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor. Her yıl olduğu gibi mezarlıklarda bayramda da hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okunacak, nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olacak.



Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerindeki hizmetlerin aksamaması için Bayram'da nöbetçi personel uygulamasına geçecek olan Büyükşehir Belediyesi'nin “188 Alo Ambulans ve Cenaze ” hizmeti, bayram boyunca kesintisiz sürdürülecek. Ramazan Bayramı'nda mesai yapacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, evlerinden uzakta olacak ya da tatile çıkacak Başkentlileri; elektrik şalteri, su ve doğalgaz vanalarını kapatmaları konusunda da uyardı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent içi ulaşımında ve mezarlıklarının bulunduğu noktalarda düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla Ulaşım Trafik Merkez Amirliği'ne bağlı Zabıta Trafik ekipleriyle durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapacak. Bayram öncesinde unlu mamul, çikolata, tatlı ve şekerleme yapılan 65 imalathanede gıda kontrolleri gerçekleştiren Zabıta ekipleri, bayram süresince Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle ortaklaşa vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerine imkan sağlayacak kontrolleri artıracak. Bayram süresince vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Daire Başkanlığı'nın “0312 507 41 00 (pbx)” numaralı telefonlarına iletebilecekler. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de şehir içinde Başkentlilerin, gerçekleştireceği ziyaretlerin yanı sıra, şehir dışından gelen konukların da akınına uğrayacak olan Başkent'in, tüm cadde ve bulvarlarındaki temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Başkent sokaklarında süpürme ve yıkama işlemlerini hızlandıran ekipler, yollarda biriken çöpleri ve molozları toplayarak, duvarlara yazılan yazıları da silecek. Kaynak : İHA