Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması: Neşter vurabiliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Tv'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında gündemi değerlendirdi.



Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL'la ilgili gelen bir soruya “ Sıkıntılar büyük ölçüde giderildiği için buna ara verebiliriz, 24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz.” dedi.



Erdoğan'ın OHAL'la ilgili açıklamaları şöyle;



OHAL'in getirilmesinin sebebi terör odaklıydı. Bunun birinci hedefinde FETÖ, PKK vb. terör örgütleri vardı. Biz terörle mücadeleyi rahatlattık. Şu anda bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel