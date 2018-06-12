Ankara'da silahlı kavga: 3 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde isimleri henüz belirlenemeyen şahıslar ile Yasin Y., Cihangir Y. ve Zafer Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Y, Cihangir Y. ve Zafer Y. silahla vuruldu. Şüpheliler kullandıkları silahı olay yerinde bırakarak otomobille hızla kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA